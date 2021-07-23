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Песков, комментируя дело главы ставропольского ГИБДД, ответил на вопрос о коррупции

, 18:55 Источник: URA.RU

Песков, комментируя дело главы ставропольского ГИБДД, ответил на вопрос о коррупции
Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал особняк подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере начальника регионального УГИБДД Алексея Сафонова. По его словам, в России ведется последовательная борьба с коррупцией.

«Это не кампанейщина, а последовательные действия, которые ведутся каждый год. Эффективность этих действий повышается», - цитирует его слова URA.RU.

Песков отметил, что разоблачение начальника ГИБДД подтверждает эффективность действий по борьбе с коррупцией в России.

Напомним, что 20 июля стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, который управлял местной ОПГ для получения крупной суммы денег. Опубликованы кадры из его особняка. 

При этом его беременная экс-возлюбленная Елена Псел намерена вернуться в дом, чтобы жить там и воспитывать совместных детей. 

Один из фигурантов дела  экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин впал в кому.

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