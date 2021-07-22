Один из фигурантов дела начальника ставропольского ГИБДД Аржанухин впал в кому

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22 июля 2021, 15:11 Источник: РИА Новости

машина скорой помощи, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что один из фигурантов дела начальника регионального УГИБДД Алексея Сафонова находится в коме. Полицейский подозревается в получении взятки в особо крупном размере и организации преступной группировки.

«Единственная точка "включения" краевых структур в эту историю - медицинская. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован ... врачи оказывают необходимую помощь», - пояснил он.

При этом источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об экс-главе отдела УГИБДД Александре Аржанухине, которого накануне заключили под стражу. Отмечается, что вместе с ними по делу проходят инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Общая сумма взятки составила 19 миллионов рублей.

Напомним, что 20 июля стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, который управлял местной ОПГ для получения крупной суммы денег. Опубликованы кадры из его особняка.

При этом его беременная экс-возлюбленная Елена Псел намерена вернуться в дом, чтобы жить там и воспитывать совместных детей.

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