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В Колумбию бесплатно доставили из США 3,5 млн доз вакцины от COVID-19

, 19:58 Источник: РИА Новости

В Колумбию бесплатно доставили из США 3,5 млн доз вакцины от COVID-19
pixabay.com

Колумбия получила от Соединенных Штатов пожертвование в виде вакцины против коронавирусной инфекции компании Moderna. По данным колумбийского Минздрава, речь идет о 3,5 млн доз препарата.

Отмечается, что вакцина уже поступила на территорию Колумбии. Следует подчеркнуть, что в этой латиноамериканской стране за весь период пандемии обнаружили 4 716 798 носителей COVID-19. С начала пандемии в Колумбии зафиксировали 118 538 летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, вылечились от этого заболевания 4 477 155 человек.

Ранее сообщалось, что Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины, заявил о поступившем от корпорации США предложении испытать на Украине препарат от COVID-19. Он напомнил о наличии национального реестра клинических испытаний. Там можно ознакомиться с любыми клиническими исследованиями, проводимыми на украинской территории официально.

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