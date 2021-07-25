Врач Кузин заявил о поступившем от корпорации США предложении испытать на Украине препарат от COVID-19

От американской корпорации Украине поступило предложение провести клинические испытания препарата от коронавируса. Такое заявление сделал Игорь Кузин, главный санитарный врач Незалежной.
Он напомнил о наличии национального реестра клинических испытаний. Там можно ознакомиться с любыми клиническими исследованиями, проводимыми на украинской территории официально. Кузин назвал данную сферу открытой и хорошо отрегулированной.
По его словам, до настоящего времени в стране уже завершены 5 таких исследований, еще несколько проводятся сегодня. Кузин подчеркнул, что американская корпорация попросила Украину провести клинические испытания препарата 12 июля.
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