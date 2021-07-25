Аналитик Кнутов: в случае новых «провокаций» против России Великобритания может получить в ответ «достаточно неприятный удар»

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25 июля 2021, 15:10 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

В случае новых «провокаций» против Российской Федерации Великобритания может получить в ответ «достаточно неприятный удар». Соответствующий прогноз озвучил Юрий Кнутов, отечественный военный аналитик.

В конце прошлого месяца границу Крыма нарушил британский эсминец Defender. По курсу движения корабля был открыт предупредительный огонь, после чего он покинул территориальные воды РФ.

Юрий Кнутов отметил, что официальный Лондон решил «идти по пути военной конфронтации с Россией» с целью отвлечения сограждан от внутренних экономических проблем. По словам эксперта, власти Великобритании пытаются убедить всех в том, что она в скором будущем снова станет великой морской державой. В реальности, заявил Кнутов, страна может получить в ответ «достаточно неприятный удар», если решится на новые «провокации» в отношении Москвы.

Как сообщалось ранее сегодня, портал «ПолитЭксперт» написал, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «одним маневром унизил» американские самолеты F-35 и F-16.

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