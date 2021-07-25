Сайт «ПолитЭксперт»: российский бомбардировщик Ту-160 «одним маневром унизил» американские F-35 и F-16

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25 июля 2021, 14:02 Источник: «ПолитЭксперт»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «одним маневром унизил» американские истребители F-35 и F-16. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «ПолитЭксперт» пишет, ссылаясь на публикацию китайского издания New.qq.com, что в середине прошлого месяца один из Ту-160, состоящих на вооружении Москвы, перехватили F-35 и F-16. Сайт отметил, что бомбардировщик «одним маневром унизил» оппонентов. Ту-160 внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и, включив форсаж, скрылся из зоны видимости. Американским пилотам оставалось только смотреть на дым, оставленный бомбардировщиком, констатировал ресурс.

В каком районе произошел данный случай, не уточняется.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в интернет выложили архивное видео уничтожения французского танка боеприпасом «Краснополь».

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