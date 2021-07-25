Опубликовано архивное видео уничтожения французского танка снарядом «Краснополь»

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25 июля 2021, 11:45

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано архивное видео, где запечатлено уничтожение французского танка корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь», который в настоящее время состоит на вооружении армии Российской Федерации. Данный ролик доступен для просмотра в сети.

На кадрах, которые выложил Telegram-канал «Танки мира», можно увидеть, как снаряд «Краснополь» уничтожает французскую бронемашину AMX-13. Когда и где было сделано видео, авторы TГ-канала не уточнили.

Как сообщалось ранее в воскресенье, таблоид The Sun написал, что британские ВВС проведут крупнейшие за 30 лет учения с целью подготовки к «внезапному нападению России».

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