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25 июля 2021, 11:12

Британский истребитель Eurofighter Typhoon, Christophe Gateau / globallookpress.com

Британские ВВС организуют крупнейшие за 30 лет учения, «чтобы лучше подготовиться к внезапному нападению России». Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах зарубежных СМИ.

Таблоид The Sun пишет, что в следующем году ВВС Великобритании проведут маневры, в ходе которых самолеты Eurofighter Typhoon и F-35B Lightning будут приземляться на автомагистралях, гоночных трассах и автостоянках. Истребители разделятся на небольшие звенья, чтобы снизить вероятность уничтожения целых эскадрилий одним ударом гиперзвуковых ракет.

Лондон организует учения, «чтобы лучше подготовиться к внезапному нападению России», отмечает издание. В публикации The Sun процитирован главный маршал авиации Великобритании Майк Вигстон, который заявил, что «угрозы снова исходят из России».

По словам Вигстона, если самолеты разместятся «не на двух базах, а на двенадцати, противнику будет труднее целиться». «Мы заново учимся, как рассредотачиваться, как действовать в полевых условиях», - объяснил цель предстоящих маневров главный маршал авиации.

Как сообщалось ранее сегодня, портал «ПолитЭксперт» указал на то, что создаваемая Москвой секретная субмарина «Лайка» грозит стать «глубоководным кошмаром» Соединенных Штатов.

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