«ПолитЭксперт»: создаваемая Россией секретная субмарина «Лайка» грозит стать «глубоководным кошмаром» США

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июля 2021, 08:48 Источник: «ПолитЭксперт»

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Создаваемая Российской Федерацией секретная субмарина «Лайка» грозит стать «глубоководным кошмаром» Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт «ПолитЭксперт» пишет, ссылаясь на американское издание The National Interest, что «Лайка» будет способна нести баллистические ракеты и гиперзвуковые снаряды «Циркон». Данные боеприпасы в состоянии пролететь тысячи километров на скорости свыше шести Махов.

В процитированной публикации указывается также, что подлодка получит современные гидролокаторы, которые обеспечат экипажу хороший обзор. Ядерная силовая установка позволит «Лайке» преодолевать неограниченные расстояния.

Секретная субмарина грозит стать «глубоководным кошмаром» США, отмечает «ПолитЭксперт».

Как сообщалось ранее в воскресенье, американский эксперт Фил Батлер высказал мнение, согласно которому, поставив свои системы ПРО в Румынии и Польше, НАТО превратило эти страны в мишени для российских «Цирконов».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости