Украинский журналист Скачко назвал «полным провалом» Зеленского ситуацию с «Северным потоком — 2»
25 июля 2021, 14:39
Тот факт, что у Российской Федерации появилась возможность достроить газопровод «Северный поток — 2», свидетельствует о провале внешней политики Киева, неоднократно протестовавшего против реализации данного проекта. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко.
Ранее на текущей неделе стало известно о том, что американские и немецкие власти заключили сделку, которая позволяет Москве завершить «Северный поток — 2» без дополнительных ограничительных мер в отношении его строителей.
Выступивший в эфире телеканала «Россия 1» Владимир Скачко назвал ситуацию с газопроводом «полным провалом» президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Скачко, политика Киева, «направленная на ничегонеделание внутри страны и попрошайничество на внешнем контуре», потерпела крах.
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