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25 июля 2021, 14:39

Президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos / globallookpress.com

Тот факт, что у Российской Федерации появилась возможность достроить газопровод «Северный поток — 2», свидетельствует о провале внешней политики Киева, неоднократно протестовавшего против реализации данного проекта. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко.

Ранее на текущей неделе стало известно о том, что американские и немецкие власти заключили сделку, которая позволяет Москве завершить «Северный поток — 2» без дополнительных ограничительных мер в отношении его строителей.

Выступивший в эфире телеканала «Россия 1» Владимир Скачко назвал ситуацию с газопроводом «полным провалом» президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Скачко, политика Киева, «направленная на ничегонеделание внутри страны и попрошайничество на внешнем контуре», потерпела крах.

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