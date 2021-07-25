Аргументы Недели В мире 13+

Бывший разведчик Кедми: в случае войны России и Украины в районе Крыма турецкие Bayraktar TB2 никак не помогут Киеву

, 10:31 Источник: «ПолитНавигатор»

Бывший разведчик Кедми: в случае войны России и Украины в районе Крыма турецкие Bayraktar TB2 никак не помогут Киеву
Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

В случае военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной в районе Крымского полуострова турецкие беспилотники Bayraktar TB2 никак не помогут Киеву. Такое мнение озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Эксперт отметил в разговоре с порталом «ПолитНавигатор», что Bayraktar TB2 «не играют никакой роли с точки зрения военного отношения сил российской армии и украинской». По словам Кедми, закупленные Киевом дроны не способны поддержать его «несуществующий» флот.

Если разгорится вооруженный конфликт в районе Крыма, турецкие беспилотники не окажут никакого влияния на ход боевых действий, предсказал экс-разведчик.

Как сообщалось ранее в воскресенье, киевский политический консультант Александр Харебин заявил, что Украина может стоять на пороге «большой войны» с РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

Переболевший коронавирусом нового типа министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в минувшую субботу, 24 июля, призвал жителей королевства не "съеживаться в страхе" перед COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью