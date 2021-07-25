Бывший разведчик Кедми: в случае войны России и Украины в районе Крыма турецкие Bayraktar TB2 никак не помогут Киеву

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25 июля 2021, 10:31 Источник: «ПолитНавигатор»

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

В случае военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной в районе Крымского полуострова турецкие беспилотники Bayraktar TB2 никак не помогут Киеву. Такое мнение озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Эксперт отметил в разговоре с порталом «ПолитНавигатор», что Bayraktar TB2 «не играют никакой роли с точки зрения военного отношения сил российской армии и украинской». По словам Кедми, закупленные Киевом дроны не способны поддержать его «несуществующий» флот.

Если разгорится вооруженный конфликт в районе Крыма, турецкие беспилотники не окажут никакого влияния на ход боевых действий, предсказал экс-разведчик.

Как сообщалось ранее в воскресенье, киевский политический консультант Александр Харебин заявил, что Украина может стоять на пороге «большой войны» с РФ.

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