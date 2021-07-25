Киевский политконсультант Харебин: Украина может стоять на пороге «большой войны» с Россией

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25 июля 2021, 09:22

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина может стоять на пороге «большой войны» с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Харебин, киевский политический консультант.

Эксперт высказал уверенность в том, что пророссийские деятели на Украине «получили знак» от Москвы. «И они, вполне вероятно, считают, что их время настало. Я это вижу по прямым угрозам некоторых депутатов Верховный Рады в отношении журналистов»,- заявил Харебин.

Процитированный «ПолитНавигатором» аналитик полагает, что его страна может стоять на пороге «большой войны» и «большого вторжения» РФ.

Украинские политики и представители экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Российская сторона опровергает данные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, киевский аналитик Юрий Корольчук допустил, что Донецк и Луганск могут не вернуться в состав Украины.

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