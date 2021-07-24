Киевский аналитик Юрий Корольчук: Донецк и Луганск могут не вернуться в состав Украины
24 июля 2021, 15:00
Донецк и Луганск могут не вернуться в состав Украины. Соответствующий вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил Юрий Корольчук, киевский аналитик.
Как заявил Корольчук, он не верит в то, что неподконтрольные Украине территории вернутся. По мнению эксперта, президент Петр Порошенко и его сменщик на посту главы государства Владимир Зеленский упустили время для реинтеграции Донецка и Луганска.
«Мне кажется, что вопрос Донбасса уже закрывается»,- отметил процитированный «ПолитНавигатором» Юрий Корольчук.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский волонтер Роман Доник опубликовал видео уничтожения армией страны грузовика военных республик Донбасса.
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