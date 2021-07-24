Украинский волонтер Доник выложил видео уничтожения ВСУ грузовика военных республик Донбасса

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24 июля 2021, 14:27

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Опубликовано видео, где зафиксировано уничтожение грузовика военных самопровозглашенных республик Донбасса Вооруженными силами Украины. Данные кадры разместил на своем YouTube-канале Роман Доник, украинский волонтер.

«Бабайка бдит. Не надо завозить боеприпасы»,- отметил Донник в описании к ролику. Когда и в каком районе Донбасса было сделано данное видео, волонтер не уточнил.

Ранее сегодня сообщалось, что российский военный эксперт Виктор Баранец высказал прогноз, согласно которому Североатлантический альянс может разместить свои ракеты на Украине, если она превратится в «полностью фашистскую» страну.

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