Виктор Баранец: НАТО может разместить ракеты на Украине, если она превратится в «полностью фашистскую» страну
24 июля 2021, 09:54
Североатлантический альянс может разместить свои ракеты на Украине, если она станет «полностью фашистской» страной. Соответствующий прогноз озвучил российский военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец.
По словам специалиста, выступившего в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, НАТО может перебросить ракеты на украинскую территорию в случае превращения бывшей советской республики в «полностью фашистскую» страну. При этом Баранец отметил, что Запад «боится» перспективы размещения вооружений на Украине. «Они знают, что русские клыки колются очень больно», - пояснил аналитик.
Как сообщалось ранее, Яков Кедми, экс-разведчик из Израиля, заявил, что НАТО будет не в состоянии помочь Киеву в случае его военного противостояния с Москвой в Черном море.
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