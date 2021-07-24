Виктор Баранец: НАТО может разместить ракеты на Украине, если она превратится в «полностью фашистскую» страну

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2021, 09:54

Участник учений НАТО, Lubos Pavlicek / globallookpress.com

Североатлантический альянс может разместить свои ракеты на Украине, если она станет «полностью фашистской» страной. Соответствующий прогноз озвучил российский военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец.

По словам специалиста, выступившего в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, НАТО может перебросить ракеты на украинскую территорию в случае превращения бывшей советской республики в «полностью фашистскую» страну. При этом Баранец отметил, что Запад «боится» перспективы размещения вооружений на Украине. «Они знают, что русские клыки колются очень больно», - пояснил аналитик.

Как сообщалось ранее, Яков Кедми, экс-разведчик из Израиля, заявил, что НАТО будет не в состоянии помочь Киеву в случае его военного противостояния с Москвой в Черном море.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости