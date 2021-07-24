Экс-разведчик Кедми: НАТО не сможет помочь Украине в случае ее войны с Россией в Черном море

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24 июля 2021, 08:20 Источник: «ПолитНавигатор»

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс не сможет помочь Украине в случае ее военного конфликта с Российской Федерацией в Черном море. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Кедми назвал Черноморский флот РФ самым мощным в регионе. По словам собеседника «ПолитНавигатора», Москва способна уничтожить «любые враждебные корабли» в данной акватории в течение пятнадцати минут.

Яков Кедми отметил, что НАТО не в состоянии помочь Киеву в случае войны между Украиной и Россией в Черном море. У западного блока «нет для этого ни сил, ни возможностей», заявил экс-разведчик.

Как сообщалось ранее в субботу, отставной генерал-майор СБУ Василий Вовк указал на то, что Киеву придется выбирать из двух «плохих» сценариев по Донбассу.

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