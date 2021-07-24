Экс-разведчик Кедми: НАТО не сможет помочь Украине в случае ее войны с Россией в Черном море

Североатлантический альянс не сможет помочь Украине в случае ее военного конфликта с Российской Федерацией в Черном море. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Кедми назвал Черноморский флот РФ самым мощным в регионе. По словам собеседника «ПолитНавигатора», Москва способна уничтожить «любые враждебные корабли» в данной акватории в течение пятнадцати минут.
Яков Кедми отметил, что НАТО не в состоянии помочь Киеву в случае войны между Украиной и Россией в Черном море. У западного блока «нет для этого ни сил, ни возможностей», заявил экс-разведчик.
Как сообщалось ранее в субботу, отставной генерал-майор СБУ Василий Вовк указал на то, что Киеву придется выбирать из двух «плохих» сценариев по Донбассу.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.