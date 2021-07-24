Отставной генерал-майор СБУ Вовк: Украине придется выбирать из двух «плохих» вариантов по Донбассу
24 июля 2021, 07:52
Официальному Киеву придется выбирать из двух «плохих» вариантов по Донбассу. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Василий Вовк, генерал-майор Службы безопасности Украины в отставке.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Вовка, Киев может пойти по пути выполнения минских соглашений или отказаться от них. Согласно точке зрения собеседника СМИ, оба этих сценария «плохие», поскольку способны привести к «полномасштабной войне». В сложившейся ситуации Украине следует предпочесть реализацию мирных договоренностей как «менее опасный» вариант, отметил Василий Вовк.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады, призвала «нанести полный и абсолютный крах» России.
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