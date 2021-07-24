Читатели японского издания возмущены желанием России наладить экономическое сотрудничество с Токио по Курилам

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2021, 23:01 Источник: РИА Новости

флаг Японии, фото: pixabay.com

Читатели японской газеты отреагировали на будущую поездку премьер-министра России Михаила Мишустина по Дальнему Востоку. Президент Владимир Путин попросил главу правительства «обратить особое внимание на ситуацию с Курильскими островами в части совместной работы с Японией».

«Россия в последнее время только и занимается агрессивными действиями в Японском море. То военные учения, то ракетные стрельбы», - написал один из пользователей.

Он призвал местные власти не участвовать в экономических проектах с Москвой и не давать ей «ни одной йены».

Другой читатель назвал возможное сотрудничество с Россией «ошибкой».

«Порядок должен быть такой. Блокада морской акватории и воздушного пространства северных островов. Вход в них российских судов и самолетов только с разрешения Японии. Японские ВВС и ВМС находятся в состоянии повышенного боеготовности. Вот после этого можно приступать к переговорам с Россией», - предложил свой сценарий развития событий еще один комментатор.

Также читатели призвали запретить импорт из России всех углеводородов. Они советуют Японии не только угрожать, но и действовать.

«Какие русские наглые! Так вести себя по отношению к Японии и рассчитывать на какое-то экономическое сотрудничество!» - возмутился другой пользователь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости