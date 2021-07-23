Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на совместную работу с Японией по Курилам

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23 июля 2021, 15:31

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, говоря о рабочей поездке премьер-министра страны Михаила Мишустина на Дальний Восток, попросил его обратить особое внимание на ситуацию с Курильскими островами в части совместной работы с Японией.

«… у Вас там большая программа, Вы докладывали, я знаю, и аварийное жилье планировали посмотреть, и медицину, и так далее - но прошу Вас особое внимание обратить на ситуацию Курильских островов. Вы знаете, что мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности», - высказал глава государства в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин отметил, что «хорошие предложения» по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов носят «беспрецедентный характер». Президент выразил надежду, что после поездки Мишустина они будут окончательно сформированы и реализованы.

«Говорю это специально, для того чтобы заинтриговать участников экономической деятельности», - добавил российский лидер.

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