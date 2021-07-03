Захарова уличила Японию с её мирными инициативами в лицемерии

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июля 2021, 17:34

Фото: соцсети

Инициативы Токио, якобы направленные на поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в действительности являются инструментом информационного воздействия, имеющим целью утвердить американское господство в АТР. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В первую очередь указывается, что миротворческая инициатива Токио звучит несколько странно на фоне участия Японии в крупнейших за последнее время совместных с США и их союзниками военных учениях «Восточный щит», которые продлятся до 11 июля.

Захарова заявила: «Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ РФ, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей».

Кроме того, она подчеркнула: «Трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», на самом деле подчинены одной задаче - обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном».

Такую позицию Токио иначе, как лицемерной назвать невозможно. Получается, что Япония призывает к миру и одновременно по доброй ли воле, или под давлением США (причина не важна – все определяет следствие) ведёт интенсивную подготовку к войне. Впору вспомнить о неписаном кодексе самураев - Бусидо, где говорится, что обман врага, под видом мирных договорённостей, является не преступлением, а военной хитростью и поэтому приветствуется. При такой трактовке внешней политики Токио, все становится на свои места. Если Япония, действуя в самурайском духе, считает Россию врагом, значит - ни одно подписанное с ней соглашение на имеет сакральной силы и не подлежит обязательному исполнению.

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