Американский журналист Тиссен заявил, что Байден заслуживает импичмента из-за сделки по «СП-2»

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24 июля 2021, 22:36 Источник: Washington Post

Джо Байден, Фото: Samuel Corum/globallookpress.com

Журналист Марк Тиссен заявил, что американскому лидеру Джо Байдену следует объявить импичмент из-за соглашения Германии и США по трубопроводу «Северный поток-2».

Тиссен напомнил, что в 2019 году демократы подняли вопрос об объявлении импичмента экс-президенту Дональду Трампу из-за его давления на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе расследования коррупционного скандала с сыном нынешнего главы государства Хантера.

«Теперь администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода "Северный поток - 2"», - пояснил он.

Американский президент оказывает давление на Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, невыгодную для Киева, считает автор. По его словам, благодаря газопроводу Россия сможет огибать Украину и отправлять топливо напрямую в Германию по дну Балтийского моря. В таком случае Москва сможет перекрывать энергетические поставки Киеву, не отрезая Западную Европу, уточнил он.

По мнению журналиста, Байдену не объявят импичмент из-за «мягкой политики в отношении России». При этом Тиссен назвал требование американского лидера, чтобы Украина согласилась на «убийственный для Киева проект», «позорным поступоком».

Ранее конгрессмены-республиканцы нашли способ «похоронить» соглашение Вашингтона и Берлина по «СП-2».

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