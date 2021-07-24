Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали соглашение Германии и США по «СП-2»

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24 июля 2021, 21:59 Источник: ИноСМИ

флаг Германии, фото: pixels.com

Читатели немецкого издания прокомментировали материал о соглашении Германии и США по российскому трубопроводу «Северный поток-2». Берлин намерен ввести санкции против Москвы, если она нарушит обязательства по транзиту газа через Украину или попытается оказать на страну давление в сфере энергоресурсов.

При этом пользователи не согласны с таким «дружеским шагом» в сторону Украины. Комментаторы не понимают, что в данном случае Киев может предложить Берлину.

«А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?» - высказал один из читателей.

Другой пользователь считает, что санкций против России недостаточно. Он призвал на каждую попытку Москвы шантажировать Украину отвечать «перекрытием «Северного потока — 2». По его словам, США тогда начнут поставлять Германии сжижженный газ.

«Дружеская услуга, но не для Украины. А почему собственно мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучше, что Европа может сделать для Украины, так это не укреплять ее во мнении, что соглашение Минск-2 выполнять не надо», - добавил еще один комментатор.

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