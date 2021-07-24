De Volkskrant: Нидерланды намерены выслать россиян, раскрывших важную информацию о деле MH17
24 июля 2021, 18:55
СМИ со ссылкой на документы сообщили, что Нидерланды могут экстрадировать российскую пару, которая передала местным властям важную информацию о крушении малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
В издании говорится, что россияне случайно узнали информацию о крушении самолета. Отмечается, что в 2016 году супруги переехали в Нидерланды, запросив убежище, а в 2018 г. они раскрыли сведения о катастрофе местным властям. Однако миграционная служба и судьи назвали признание россиян «нелогичным и заслуживающим порицания», поскольку пара предоставила данные лишь спустя два года. Автор материала не уточняет, какую именно информацию передали российские граждане.
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