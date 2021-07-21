Пушилин: Украина уничтожила Boeing MH17, чтобы обвинить бойцов ДНР и «наказать» Россию

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21 июля 2021, 07:49

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Пассажирский лайнер Boeing MH17, потерпевший крушение в Донецкой области в июле 2014 года, сбила Украина. С соответствующим заявлением выступил Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР.

По словам Пушилина, процитированного Telegram-каналом «Донбасс решает», Киев пошел на «чудовищную провокацию» с уничтожением самолета, чтобы «обвинить наших бойцов и наказать Россию». Лидер ДНР добавил, что западные государства поспешили наложить санкции на Москву, не дождавшись предварительных результатов расследования авиакатастрофы.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов указал на то, что Украина не могла отбить Крымский полуостров у РФ в 2014-м.

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