Осужденный за терроризм режиссер Сенцов: Украина не могла отбить Крым у России в 2014 году

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20 июля 2021, 17:55

Украинский режиссер Олег Сенцов, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украина не могла отбить Крым у Российской Федерации в 2014 году. На это указал украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ за терроризм и переданный впоследствии Киеву в рамках обмена заключенными.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», Сенцов признал, что Украина не могла отбить Крым в ходе присоединения полуострова к России. «У нас было количество, но не было качества»,- отметил режиссер.

При этом Олег Сенцов высказал мнение, согласно которому украинцам нужно было «оказывать сопротивление» с целью демонстрации того, что полуостров «захватили военным путем».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам местного референдума. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированным».

Ранее во вторник сообщалось, что депутат Верховной Рады Виктория Сюмар заявила о причастности бывшего президента Украины Петра Порошенко к уничтожению командира самопровозглашенной ДНР Гиви.

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