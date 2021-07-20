Депутат Рады Сюмар заявила о причастности Порошенко к ликвидации командира ДНР Гиви

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20 июля 2021, 17:00

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Виктория Сюмар заявила о причастности бывшего президента Украины Петра Порошенко к ликвидации командира ДНР Михаила Толстых, получившего известность по позывному «Гиви». Толстых был убит в Донецке в феврале 2017 года.

Некоторое время назад политический консультант Петр Охотин разместил в Facebook публикацию, где отметил, что существует мнение, согласно которому к уничтожению Гиви имело отношение Командование Сил специальных операций украинской армии. Виктория Сюмар в комментариях к посту указала на то, что операцию по ликвидации командира ДНР согласовывал в том числе Петр Порошенко, занимавший в 2017 году должность главы государства.

Как сообщалось ранее во вторник, киевский эксперт Михаил Погребинский допустил, что НАТО в будущем может разместить на территории Украины ракеты, способные добить до Москвы.

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