Киевский политолог Погребинский: НАТО в будущем может разместить на Украине ракеты, способные добить до Москвы

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20 июля 2021, 11:48

Военные учения, Mass Communication Specialist 2n / globallookpress.com

Североатлантический альянс в будущем может разместить на Украине ракеты, способные добить до Москвы. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, политолог из Киева.

Эксперт отметил, что «сейчас ситуация подошла к такой грани, после которой сегодняшняя украинская государственность может быть или может стать угрозой для безопасности Российской Федерации». По словам процитированного «ПолитНавигатором» Погребинского, сотрудничество киевских властей и НАТО, вероятно, приведет к размещению на территории бывшей советской республики ракет западного блока, способных достать до Москвы.

Как сообщалось ранее во вторник, украинский аналитик Александр Кушнар заявил, что РФ не в состоянии начать полномасштабную войну в Донбассе.

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