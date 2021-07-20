Украинский аналитик Кушнар: Россия не в состоянии начать полномасштабную войну в Донбассе

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20 июля 2021, 09:06

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российская Федерация не в состоянии начать полномасштабную войну на территории Донбасса. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Александр Кушнар, украинский аналитик.

По словам эксперта, Москва «угрожает» Киеву и занимается «надуванием щек», перебрасывая силы к границе, однако «все находится в статус-кво 2014 года». Кушнар полагает, что РФ не может начать полномасштабную войну в Донбассе. Собеседник СМИ указал на то, что у Украины есть «сильная, мотивированная» армия и союзники, «готовые на практике продемонстрировать свою решимость».

Киевские власти обвиняют Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, который вспыхнул весной 2014-го. Официальная Москва подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский сайт Sohu написал, что Украина «выставила себя на посмешище», вызвав главу российского Минобороны Сергея Шойгу в Мариуполь для «следственных действий».

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