Sohu: вызвав Шойгу для «следственных действий» в Мариуполь, Украина «выставила себя на посмешище»

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20 июля 2021, 06:51 Источник: «ПолитРоссия»

Министр обороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Вызвав министра обороны России Сергея Шойгу для «следственных действий» в Мариуполь, Украина «выставила себя на посмешище». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

На прошлой неделе стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала Сергея Шойгу для проведения «следственных действий» по делу о создании незаконных вооруженных формирований. Глава Минобороны РФ должен сегодня, 20 июля, прибыть в город Мариуполь Донецкой области.

Пойдя на такой шаг, Украина «выставила себя на посмешище», пишет портал Sohu. Сайт отмечает, что над новостью о вызове Шойгу «смеются и политики, и обычные люди всего мира».

Китайский ресурс напомнил, что несколько лет назад Киев объявлял в розыск министра и еще десять российских генералов. В публикации Sohu, пересказанной журналистами издания «ПолитРоссия», указывается на то, что резонансные заявления и угрозы украинской стороны остаются только словами, предпринимать конкретные действия против Москвы она опасается.

Киевские власти обвиняют РФ в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса. Россия подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что бойцы самопровозглашенной ДНР ликвидировали минометный расчет украинской армии в ответ на удар по пригороду Донецка.

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