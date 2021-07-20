Бойцы ДНР уничтожили минометный расчет армии Украины в ответ на удар по пригороду Донецка

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20 июля 2021, 06:21

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бойцы ДНР уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины в ответ на удар по поселку Александровка, который расположен в пригороде Донецка. Об этом говорится в заявлении Народной милиции непризнанной республики.

Народная милиция проинформировала, что некоторое время назад ВСУ открыли огонь по Александровке, выпустив в общей сложности восемь 82-мм мин. В результате обстрела получил повреждения жилой дом.

Военные ДНР осуществили ответную атаку, в ходе которой был ликвидирован минометный расчет противника. Сведения о потерях киевской стороны уточняются.

Ранее сообщалось, что депутат российской Госдумы Андрей Козенко заявил о «фактическом признании» Москвой республик Донбасса.

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