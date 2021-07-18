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Депутат Госдумы Козенко заявил о «фактическом признании» Россией республик Донбасса

, 12:26

Депутат Госдумы Козенко заявил о «фактическом признании» Россией республик Донбасса
Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, Alexander Rekun / globallookpress.com

Андрей Козенко, депутат Госдумы, заявил о «фактическом признании» Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу парламентарий высказался на форуме, состоявшемся некоторое время назад в Донецке.

Козенко отметил, что впереди еще много работы по интеграции республик в российское пространство. «Но главного мы достигли. Это фактическое признание ДНР и ЛНР Российской Федерацией», - подчеркнул политик.

По его словам, «во многом это признание выражено» в указах президента РФ. Речь идет о правовых актах, где говорится о признании Москвой документов, выданных органами власти республик, и упрощении процедуры получения их жителями российского гражданства.

Андрей Козенко констатировал, что на данный момент в самопровозглашенных государствах выдано свыше 500 тысяч паспортов РФ. Парламентарий рассчитывает на то, что до конца 2021 года этот показатель удвоится.

Как сообщалось ранее в воскресенье, экс-депутат Верховной Рады Игорь Васюник предупредил после отставки Арсена Авакова с поста руководителя МВД Украины, что страна может стоять на пороге «большой войны».

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