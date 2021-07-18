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Экс-депутат Рады Васюник предупредил после отставки Авакова, что Украина может стоять на пороге «большой войны»

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Экс-депутат Рады Васюник предупредил после отставки Авакова, что Украина может стоять на пороге «большой войны»
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Васюник предупредил после отставки Арсена Авакова с поста главы украинского МВД, что страна может стоять на пороге «большой войны». Соответствующее заявление экс-парламентарий сделал в разговоре со СМИ.

Васюник, комментируя уход Авакова из правительства, высказал точку зрения о том, что Украина находится на пороге «какого-то большого кризиса, а, может, и большой войны». По версии собеседника журналистов, команда президента Владимира Зеленского намерена предоставить автономию республикам Донбасса, где с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт. «Наверное, Аваков не захотел быть причастным к этим процессам», – процитировал Игоря Васюника портал «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Владимир Корнилов озвучил мнение, согласно которому Запад хочет вынудить Россию взять на себя вину за уничтожение пассажирского лайнера Boeing MH17 в Донецкой области.

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