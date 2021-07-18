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Политолог Корнилов: Запад хочет вынудить Россию взять на себя вину за уничтожение Boeing MH17 в Донбассе

, 10:04 Источник: «ПолитРоссия»

Политолог Корнилов: Запад хочет вынудить Россию взять на себя вину за уничтожение Boeing MH17 в Донбассе
Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Запад хочет вынудить Российскую Федерацию взять на себя вину за уничтожение самолета Boeing MH17, который потерпел крушение в Донбассе летом 2014 года. Соответствующую точку зрения озвучил Владимир Корнилов, отечественный политолог.

Эксперт отметил, что судебное разбирательство по делу о гибели пассажирского лайнера, которое проходит в Нидерландах, «может длиться десятилетие, если не больше». По мнению Корнилова, Запад, несмотря на отсутствие достоверных доказательств, изобличающих Москву, хочет вынудить ее взять на себя вину за авиакатастрофу, как это сделала Ливия в случае с Boeing, взорвавшемся над городом Локерби в 1988 году. Триполи долгое время отрицал свою причастность к инциденту в Шотландии, однако в итоге пошел на такой шаг.

Ранее в воскресенье сообщалось, что австралийский журналист Джон Хелмер высказал предположение, согласно которому Соединенные Штаты и Нидерланды могли пойти на сговор в деле об уничтожении Boeing MH17.

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