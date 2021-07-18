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Журналист Джон Хелмер: США и Нидерланды могли пойти на сговор в деле об уничтожении Boeing MH17 в Донбассе

, 09:26 Источник: «ПолитРоссия»

Журналист Джон Хелмер: США и Нидерланды могли пойти на сговор в деле об уничтожении Boeing MH17 в Донбассе
Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Нидерланды могли пойти на сговор в деле об уничтожении пассажирского лайнера Boeing MH17, который разбился в Донбассе летом 2014 года. Соответствующую точку зрения высказал Джон Хелмер, журналист из Австралии.

После крушения Boeing в Вашингтоне заявили о наличии у США спутниковых снимков, на которых запечатлен ракетный удар по самолету. Американская сторона обвинила в случившемся Российскую Федерацию, отказавшись при этом обнародовать фотографии.

Журналист Джон Хелмер предположил, что Штаты и Нидерланды, где проходит судебное разбирательство по делу о гибели лайнера, вероятно, пошли на сговор. Согласно информации Хелмера, представители администрации президента Барака Обамы и правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте могли заключить договоренность, согласно которой голландские следователи должны были беспрекословно поверить в американскую версию авиакатастрофы и не настаивать на передаче спутниковых снимков. Журналист полагает, что данных изображений на самом деле не существует и премьер-министру Рютте это известно.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский политолог Сергей Марков заявил, что Boeing MH17 сбили украинские власти.

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