Политолог Сергей Марков: Boeing MH17 в Донбассе уничтожили власти Украины

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17 июля 2021, 17:57

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Пассажирский самолет Boeing MH17, разбившийся в Донбассе семь лет назад, уничтожили власти Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что именно киевское руководство было больше других заинтересовано в авиакатастрофе. При этом, указал Марков, характер повреждений осколками кабины лайнера свидетельствует о том, что сбившую Boeing ракету послали из района, который контролировался Вооруженными силами Украины.

Согласно предположению политолога, к гибели MH17 привел заговор, в котором участвовали Валентин Наливайченко, летом 2014 года занимавший должность председателя Службы безопасности Украины, Валерий Гелетей и Андрей Парубий. Гелетей на момент крушения самолета был украинским министром обороны, а Парубий – секретарем Совнацбеза.

Ранее сегодня сообщалось, что военный аналитик Владислав Шурыгин заявил о «вялой» подготовке Киева к вооруженному конфликту с Россией.

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