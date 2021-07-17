Военный аналитик Шурыгин заявил о «вялой» подготовке Украины к вооруженному конфликту с Россией

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17 июля 2021, 17:23 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинские военные учения, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Отечественный военный аналитик Владислав Шурыгин заявил о «вялой» подготовке Украины к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

Шурыгин, комментируя для портала «ПолитНавигатор» проходящие в соседней стране учения, заявил, что «готовятся они, конечно, к войне с Россией, но при этом готовятся достаточно вяло». По словам специалиста, киевскому командованию очевидно, что у бывшей советской республики нет никаких шансов в вооруженном противостоянии с Москвой, если не произойдет вмешательство Североатлантического альянса. Поэтому украинские военные отрабатывают на своих маневрах «задачи, которые поставлены вышестоящими начальниками, кураторами из-за границы», отметил Владислав Шурыгин.

Как сообщалось ранее в субботу, американский профессор Александр Мотыль допустил, что в случае короткой войны России и Украины силы НАТО могут не успеть прийти на помощь Киеву.

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