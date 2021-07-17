Профессор из США Мотыль: в случае короткой войны России и Украины силы НАТО могут не успеть прийти на помощь Киеву

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17 июля 2021, 16:57

Учения НАТО, US Army / globallookpress.com

В случае короткого военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной силы Североатлантического альянса могут не успеть прийти на помощь Киеву. Такой вариант развития событий допустил американский эксперт украинского происхождения Александр Мотыль, являющийся профессором политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке.

Мотыль отметил, что большинство армий европейских стран находятся «в плачевном состоянии». Из-за устаревшей транспортной сети перевозка личного состава и техники из Европы на Украину «может длиться несколько недель, если не месяцев», добавил аналитик. При этом он констатировал, что войска Соединенных Штатов находятся от бывшей советской республики далеко.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Александра Мотыля, «если война с Россией будет короткой», силы НАТО могут не успеть прийти на помощь Киеву.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший премьер непризнанной ДНР Александр Бородай спрогнозировал, что ждать присоединения республик Донбасса к России осталось недолго.

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