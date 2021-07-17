Экс-премьер ДНР Бородай: ждать присоединения республик Донбасса к России осталось недолго

Ждать присоединения республик Донбасса к Российской Федерации осталось недолго. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР.
Бородай отметил, что «интеграция Донбасса стала еще глубже». По словам экс-премьера, данный процесс «идет нарастающими темпами, сейчас темпы резко ускорились».
Александр Бородай предсказал, что ждать вхождения ДНР и ЛНР в состав России осталось недолго. Это событие, по мнению собеседника «ПолитНавигатора», неизбежно произойдет в будущем.
Как сообщалось ранее сегодня, отечественный эксперт Алексей Чеснаков заявил, что «вражеское государство» Украина готовится к мобилизации против Донецка, Луганска и РФ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.