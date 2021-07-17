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Экс-премьер ДНР Бородай: ждать присоединения республик Донбасса к России осталось недолго

, 15:23 Источник: «ПолитНавигатор»

Экс-премьер ДНР Бородай: ждать присоединения республик Донбасса к России осталось недолго
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Ждать присоединения республик Донбасса к Российской Федерации осталось недолго. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР.

Бородай отметил, что «интеграция Донбасса стала еще глубже». По словам экс-премьера, данный процесс «идет нарастающими темпами, сейчас темпы резко ускорились».

Александр Бородай предсказал, что ждать вхождения ДНР и ЛНР в состав России осталось недолго. Это событие, по мнению собеседника «ПолитНавигатора», неизбежно произойдет в будущем.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный эксперт Алексей Чеснаков заявил, что «вражеское государство» Украина готовится к мобилизации против Донецка, Луганска и РФ.

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