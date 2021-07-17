Политолог Чеснаков: «вражеское государство» Украина готовится к мобилизации против Донецка, Луганска и России
17 июля 2021, 13:54
«Вражеское государство» Украина готовится к мобилизации против Донецка, Луганска и России. Об этом заявил отечественный политолог Алексей Чеснаков, отреагировавший на два закона, принятые в пятницу Верховной Радой.
Один из документов увеличил предельную численность украинской армии с 250 тысяч до 261 тысячи человек. Второй закон предусматривает формирование в бывшей советской республике Сил территориальной обороны.
Российский эксперт Алексей Чеснаков, прокомментировавший эти решения киевской власти, назвал Украину «вражеским государством». Оно готовится к мобилизации против Донецка, Луганска и РФ, процитировал Чеснакова сайт «ПолитНавигатор».
Ранее сегодня сообщалось, что заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент обвинил Москву в развязывании войны в Донбассе.
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