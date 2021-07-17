Зампомощника госсекретаря США Кент обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе
17 июля 2021, 13:32
Заместитель помощника американского государственного секретаря Джордж Кент, который некоторое время назад приступил к работе на Украине как временный поверенный в делах США, обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе.
По словам Кента, РФ «начала эту войну» и должна в конечном итоге ее закончить. Процитированный «Русской весной» дипломат заявил, что Москва не выполнила якобы данное «семь лет назад» обещание о выводе сил из зоны боевых действий и освобождении пленных.
РФ опровергает утверждения о своей причастности к противостоянию на востоке Украины, отмечая, что не является стороной конфликта.
Как сообщалось ранее в субботу, Алексей Арестович, спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу, допустил, что Китай может помочь Украине «справиться» с Россией.
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