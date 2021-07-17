Спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу Арестович: Китай может помочь Украине «справиться» с Россией

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17 июля 2021, 13:07

Флаг Украины, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Китай может помочь Украине «справиться» с Российской Федерацией. Соответствующий вариант развития событий допустил Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

«Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай»,- отметил процитированный «ПолитНавигатором» Арестович.

По его словам, китайцы, в отличие от США, «не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестициям мгновенно и без дураков».

Украинские власти обвиняют Москву в «агрессии» на территории Донбасса. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что Киев начал переброску комплексов С-300 в район линии соприкосновения в Донбассе.

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