Спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу Арестович: Китай может помочь Украине «справиться» с Россией
17 июля 2021, 13:07
Китай может помочь Украине «справиться» с Российской Федерацией. Соответствующий вариант развития событий допустил Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
«Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай»,- отметил процитированный «ПолитНавигатором» Арестович.
По его словам, китайцы, в отличие от США, «не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестициям мгновенно и без дураков».
Украинские власти обвиняют Москву в «агрессии» на территории Донбасса. Российская сторона подобные утверждения опровергает.
Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что Киев начал переброску комплексов С-300 в район линии соприкосновения в Донбассе.
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