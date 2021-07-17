Портал Avia.pro: Украина начала переброску комплексов С-300 в район линии соприкосновения в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июля 2021, 10:41 Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Киев начал переброску зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в район линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад в направлении границ самопровозглашенной ДНР выдвинулась колонна украинских ЗРК. Речь идет о не менее четырех мобильных пусковых установках, отмечают авторы портала.

Они также указали на то, что сценарий проведения Вооруженными силами Украины наступательной операции против республик Донбасса по-прежнему остается вероятным.

Как сообщалось ранее в субботу, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что «никогда подготовленный украинский народ не проиграет российской армии».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости