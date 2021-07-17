Портал Avia.pro: Украина начала переброску комплексов С-300 в район линии соприкосновения в Донбассе

Киев начал переброску зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в район линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад в направлении границ самопровозглашенной ДНР выдвинулась колонна украинских ЗРК. Речь идет о не менее четырех мобильных пусковых установках, отмечают авторы портала.
Они также указали на то, что сценарий проведения Вооруженными силами Украины наступательной операции против республик Донбасса по-прежнему остается вероятным.
Как сообщалось ранее в субботу, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что «никогда подготовленный украинский народ не проиграет российской армии».
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