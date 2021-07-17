Генерал ВСУ Кривонос: «Никогда подготовленный украинский народ не проиграет российской армии»

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17 июля 2021, 09:58

Украинские резервисты, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Задача киевских властей состоит в том, чтобы в максимально короткие сроки в масштабах государства подготовить население к сопротивлению России. С соответствующим заявлением выступил Сергей Кривонос, генерал Вооруженных сил Украины.

«Никогда подготовленный украинский народ не проиграет российской армии»,- заверил Кривонос.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», генерал полагает, что необходимо реализовать программу «пяти шагов». В числе прочего она включает в себя организацию территориальной обороны, «информационное противодействие российской пропаганде» и довоенную подготовку населения.

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» планах. Официальная Москва подобные утверждения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что армия Украины в Донбассе «целится в российских граждан».

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