Глава ДНР Денис Пушилин: армия Украины в Донбассе «целится в российских граждан»

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16 июля 2021, 12:49

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украинская армия в Донбассе «целится в российских граждан». С соответствующим заявлением на форуме в Донецке выступил Денис Пушилин, лидер самопровозглашенной ДНР.

Пушилин констатировал, что в настоящее время обладателями паспортов РФ являются более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР. Дома многих из них находятся на линии соприкосновения. По словам главы республики, только в прифронтовых поселках Горловки документы на данный момент получили свыше полутора тысяч человек.

«Каждый день в российских граждан стреляет украинская армия, разрушает их дома, школы, в которых учатся их дети. Я подчеркиваю: украинская армия целится в российских граждан», — отметил Денис Пушилин.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сеть выложили видео с дымящими позициями киевских военных под донецким Нью-Йорком после ответного удара бойцов ДНР.

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