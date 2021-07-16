Глава ДНР Денис Пушилин: армия Украины в Донбассе «целится в российских граждан»

Украинская армия в Донбассе «целится в российских граждан». С соответствующим заявлением на форуме в Донецке выступил Денис Пушилин, лидер самопровозглашенной ДНР.
Пушилин констатировал, что в настоящее время обладателями паспортов РФ являются более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР. Дома многих из них находятся на линии соприкосновения. По словам главы республики, только в прифронтовых поселках Горловки документы на данный момент получили свыше полутора тысяч человек.
«Каждый день в российских граждан стреляет украинская армия, разрушает их дома, школы, в которых учатся их дети. Я подчеркиваю: украинская армия целится в российских граждан», — отметил Денис Пушилин.
Ранее в пятницу сообщалось, что в сеть выложили видео с дымящими позициями киевских военных под донецким Нью-Йорком после ответного удара бойцов ДНР.
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