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16 июля 2021, 11:51

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Опубликовано видео с дымящими позициями Вооруженных сил Украины, расположенными под донецким Нью-Йорком (бывший поселок Новгородское), после ответного удара бойцов ДНР. Ролик размещен на сайте YouTube.

Согласно имеющейся информации, некоторое время назад ВСУ обстреляли Горловку. В ответ силы самопровозглашенной ДНР атаковали вражеские укрепления под Нью-Йорком. Дымящие позиции киевских военных попали на видео, которое появилось в сети.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что экс-депутат Госдумы Семен Багдасаров высказал точку зрения, по которой Россия способна присоединить Юго-Восток Украины за 7-10 лет.

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