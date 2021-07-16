Опубликовано видео с дымящими позициями ВСУ под донецким Нью-Йорком после ответного удара бойцов ДНР
16 июля 2021, 11:51
Опубликовано видео с дымящими позициями Вооруженных сил Украины, расположенными под донецким Нью-Йорком (бывший поселок Новгородское), после ответного удара бойцов ДНР. Ролик размещен на сайте YouTube.
Согласно имеющейся информации, некоторое время назад ВСУ обстреляли Горловку. В ответ силы самопровозглашенной ДНР атаковали вражеские укрепления под Нью-Йорком. Дымящие позиции киевских военных попали на видео, которое появилось в сети.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что экс-депутат Госдумы Семен Багдасаров высказал точку зрения, по которой Россия способна присоединить Юго-Восток Украины за 7-10 лет.
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