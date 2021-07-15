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Экс-депутат Госдумы Багдасаров: Россия способна присоединить Юго-Восток Украины за 7-10 лет

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Экс-депутат Госдумы Багдасаров: Россия способна присоединить Юго-Восток Украины за 7-10 лет
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация способна присоединить Юго-Восток Украины за 7-10 лет. Соответствующую точку зрения озвучил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

Экс-парламентарий, высказавшийся в эфире радиостанции «Говорит Москва», заявил, что «нам давно пора работать по Юго-Востоку Украины». По словам Багдасарова, «если запустить механизм», РФ присоединит данные территории за 7-10 лет.

Кроме того, собеседник СМИ назвал «квазигосударствами» бывшие союзные республики. Как отметил Семен Багдасаров, «Россия имеет право на возврат их назад».

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный политический эксперт Сергей Марков выступил за отделение Львова от Украины.

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