Российский политолог Сергей Марков выступил за отделение Львова от Украины
15 июля 2021, 16:59
Сергей Марков, российский политолог, выступил за отделение от Украины Львова. Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре со СМИ.
Согласно точке зрения Маркова, высказавшегося в эфире радиостанции «Эхо Москвы», «львовские люди» проявили себя как «враги Украины». Они, по словам аналитика, «во многом захватили власть в Киеве» и «послали войска на Донбасс убивать людей».
Сергей Марков полагает, что Львов должен выйти из состава бывшей советской республики и стать независимым государством.
При этом политолог выразил уверенность в том, что большинство украинцев «хотят жить в союзе с Россией».
Ранее в четверг сообщалось, что портал Business Insider счел маловероятным сценарий войны Соединенных Штатов с РФ ради Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.