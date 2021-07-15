Российский политолог Сергей Марков выступил за отделение Львова от Украины

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15 июля 2021, 16:59

Львов, Mykola Tys / globallookpress.com

Сергей Марков, российский политолог, выступил за отделение от Украины Львова. Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре со СМИ.

Согласно точке зрения Маркова, высказавшегося в эфире радиостанции «Эхо Москвы», «львовские люди» проявили себя как «враги Украины». Они, по словам аналитика, «во многом захватили власть в Киеве» и «послали войска на Донбасс убивать людей».

Сергей Марков полагает, что Львов должен выйти из состава бывшей советской республики и стать независимым государством.

При этом политолог выразил уверенность в том, что большинство украинцев «хотят жить в союзе с Россией».

Ранее в четверг сообщалось, что портал Business Insider счел маловероятным сценарий войны Соединенных Штатов с РФ ради Украины.

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