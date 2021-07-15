Business Insider: маловероятно, что США решатся воевать с Россией ради Украины

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15 июля 2021, 13:35

Американские военные учения, US Navy / globallookpress.com

Маловероятно, что Соединенные Штаты решатся воевать с Российской Федерацией ради Украины. На это указывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Портал Business Insider посвятил публикацию недавно завершившимся учениям НАТО и Украины Sea Breeze 2021. Сайт процитировал высказывание капитана ВМС США Кайла Ганта, заявившего, что данные маневры подчеркивают солидарность с Киевом.

В материале Business Insider говорится, что «американская клятва солидарности с Украиной теперь кажется несбыточным обещанием». Ресурс напомнил, что Штаты «включили заднюю», когда Россия в 2014 году присоединяла Крым. После вхождения полуострова в состав РФ стало очевидным, что война Вашингтона с ядерной сверхдержавой ради Украины является маловероятным сценарием, констатировал портал.

Как сообщалось ранее сегодня, отставной офицер США Гарри Табах отметил, что Украина оказалась «в очень тяжелом и опасном» военном положении.

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