Отставной офицер США Табах: Украина оказалась «в очень тяжелом и опасном» военном положении

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15 июля 2021, 12:59

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Украина оказалась «в очень тяжелом и опасном» военном положении. С соответствующим заявлением выступил Гарри Табах, отставной офицер ВМС Соединенных Штатов украинского происхождения.

По словам Табаха, бывшая советская республика находится «в очень тяжелом и опасном» военном положении. Подобная ситуация, согласно оценке офицера в отставке, наблюдается и на экономическом, политическом и дипломатическом направлениях.

Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Гарри Табах, внутри страны «тоже происходят большие подрывные действия, которые ставят ее в опасность перед соседями».

Западные союзники Киева «не показывают большого желания поддержать» его в сложившейся обстановке, добавил Табах.

Ранее в четверг сообщалось, что экс-ополченец Владлен Татарский высказал прогноз, по которому силы непризнанных ДНР и ЛНР понесут «очень большие потери» в случае возобновления активных боев с армией Украины.

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