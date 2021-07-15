Бывший ополченец Татарский: войска ДНР и ЛНР понесут «очень большие потери» в случае возобновления активных боев с армией Украины

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15 июля 2021, 11:30

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР понесут «очень большие потери» в случае возобновления активных боев с армией Украины. С соответствующим прогнозом выступил Владлен Татарский, бывший ополченец, служивший в подразделениях республик Донбасса.

«У противника не только колоссальное численное превосходство. Намечается и его колоссальное техническое превосходство», - отметил Татарский.

Он указал на то, что киевская сторона обладает современным вооружением, которого нет у Народной милиции ДНР и ЛНР. В частности, Украина наладила производство противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П», также ее военные активно применяют беспилотники.

По словам экс-ополченца, силы республик, уступающие врагу в численности личного состава и качестве техники, понесут «очень большие потери» в случае возобновления активных боевых действий в Донбассе.

Как сообщалось ранее в четверг, российский политолог Дмитрий Куликов предсказал, что Украина исчезнет, если не перейдет к конфедеративному устройству государства.

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